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Стоимость практического экзамена на право управления автомобилем в странах ЕС – известны расценки

20:30, 8 июля 2023
Главный сервисный центр МВД призвал граждан обязательно приходить на экзамены в Украине, если удалось получить талон.
Стоимость практического экзамена на право управления автомобилем в странах ЕС – известны расценки
Фото: lvv.hsc.gov.ua
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В Главном сервисном центре МВД призвали кандидатов на получение водительского удостоверения более добросовестно относиться к практическим экзаменам по управлению транспортными средствами и приходить в определенный день для сдачи экзамена.

«У нас не очень ответственно оформляют талоны предварительной записи на экзамены. Количество кандидатов, не являющихся на экзамены, измеряется тысячами. Соответствующие талоны оформляют десятками тысяч, однако ежедневно до сотни людей не является на экзамен», – рассказал начальник ГСЦ МВД Николай Рудык.

В качестве примера начальник ГСЦ привел пример стран Европейского Союза, где невозможно без последствий для себя не прийти на заранее запланированный практический экзамен на право вождения. В странах ЕС, как правило, в случае неявки на экзамен без уважительной причины, уплаченные за него средства, уже не возвращаются. А сообщить о неявке на экзамен можно не позднее 24 часов до времени практического экзамена.

По данным ГСЦ МВД, в Италии только регистрация на практический экзамен на право вождения автомобиля стоит 100 евро. При этом отдельная стоимость сдачи непосредственно самого экзамена – 110 евро.

Что касается цен за практический экзамен на право управления автомобилем в странах ЕС, то, по данным ГСЦ, расценки следующие:

Нидерланды – 122,5 евро

Германия – 117 евро

Италия – 110 евро

Испания – 94 евро

Великобритания – 71,1 евро

Бельгия – 43 евро

Литва – 41,3 евро

Эстония – 40 евро

Латвия – 38,5 евро

Польша – 30 евро

Чехия – 17 евро

Количество попыток сдачи практических экзаменов в странах ЕС в большинстве своем не ограничено, но практический экзамен можно сдавать только в сроки действия свидетельства об обучении.

В Украине, по данным ГСЦ, стоимость сдачи как теоретического, так и практического экзамена одинакова – 13 гривен.

Напомним, что ранее в ГСЦ рассказали об итогах первого месяца сдачи теоретического и практического экзаменов на право получения водительского удостоверения по новым правилам.

Автор: Вячеслав Хрипун

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