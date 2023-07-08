Оккупанты ударили по Лиману: 6 человек погибли, есть раненые

Из-за обстрела города по меньшей мере шесть человек погибли и пятеро получили ранения.

В субботу, 8 июля, российские оккупанты обстреляли Лиман в Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он сообщил, что из-за обстрела города по меньшей мере шесть человек погибли и пятеро получили ранения.

Оккупанты нанесли удар по Лиману с РСЗО около 10:00. Они попали в частный сектор. В результате обстрела были повреждены дом и магазин.

На месте работает полиция. Тем временем парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.

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