Кабмін розподілив 23,7 млрд грн на відбудову України, — Шмигаль

Прем'єр зазначив, що уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову, однак на місцях освоєння коштів відбувається дуже повільно.

Кабінет міністрів затвердив порядок встановлення факту безпосередньої участі цивільних осіб у захисті України для надання відповідних статусів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна вже розпочала відновлення. Маємо всі ресурси та можливості для відбудови зараз, не чекаючи завершення війни. Провели нараду з керівниками ОВА та профільними міністерствами. Обговорили хід відновлення і проблемні питання, які заважають швидко рухатись уперед. Уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову, однак на місцях освоєння коштів відбувається дуже повільно.

Серед важливих питань, які порушувалися, — допомога людям на ремонт пошкодженого житла. Програма єВідновлення вже працює, потрібно збільшувати темпи виплат. Також завершується робота над електронною системою компенсації за зруйноване майно. У серпні система має запрацювати.

Закликав голів ОВА активніше комунікувати з міністерствами про можливі бюрократичні перепони, аби швидко їх усувати та не гальмувати відновлення на місцях», — йдеться у повідомленні.

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