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  1. В Україні

У МОЗ повідомили, які щеплення захистять у разі хронічних захворювань

18:10, 8 липня 2023
При хронічних захворюваннях необхідний додатковий захист.
У МОЗ повідомили, які щеплення захистять у разі хронічних захворювань
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У разі наявності хронічних захворювань організму необхідний додатковий захист. Вакцинація може допомогти захистити себе від низки захворювань. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Вакцинація від пневмококової інфекції та щорічна вакцинація від грипу необхідні у разі наявності:

  • хвороби легень (астми, хронічного обструктивного захворювання легень);
  • муковісцидозу;
  • цукрового діабету всіх типів;
  • серцево-судинних захворювань;
  • встановлення кохлеарного імпланту;
  • патології селезінки або ж відсутності органу;
  • імунодефіциту;

Вакцинація від гепатитів А та В важлива при наявності:

  • захворювання печінки;
  • порушення згортання крові;
  • анемії;
  • потреби в діалізі;
  • різноманітних імунодефіцитних станів (може знадобитися додаткова доза вакцини від гепатиту В);
  • різноманітних імунодефіцитних станів (може знадобитися додаткова доза вакцини від гепатиту В)

"У разі імунодефіцитних станів також бажано зробити щеплення від вірусу папіломи людини та менінгококової інфекції. А от вакцинація живими ослабленими вакцинами, а саме: БЦЖ, від вітряної віспи, від кору, паротиту і краснухи, від ротавірусу та оральною вакциною від поліомієліту - в разі імунодефіцитів заборонена", - додає МОЗ.

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