Требовал 3,5 тыс долларов за подключение к электросетям: подозревают начальника отдела Укрзализныци

По данным следствия, задержанный потребовал от представителя гаражного кооператива предоставить 3,5 тыс. долларов за подключение кооператива к электрическим сетям АО «Укрзализныця».

Фото: gp.gov.ua

Начальник отдела АО «Укрзализныця» сообщил о подозрении в вымогательстве 3,5 тыс долларов взятки за подключение к электросетям. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении начальнику отдела Юго-Западной железной дороги АО «Укрзализныця» по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанный потребовал от представителя гаражного кооператива предоставить 3,5 тыс. долларов за подключение кооператива к электрическим сетям АО «Укрзализныця».

В ходе контроля за совершением преступления при передаче неправомерной выгоды должностного лица задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По месту работы задержанного произведен обыск.

Следственные действия продолжаются.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua

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