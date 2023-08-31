Всемирный банк поможет украинцам отремонтировать поврежденное жилье, но капитального ремонта ждать не стоит

Всемирный банк выделит 232 млн долларов на восстановление поврежденных домов украинцев.

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По инициативе от Всемирного банка, более 100 000 семей в Украине будет оказана финансовая поддержка для срочного ремонта своих жилых помещений, поврежденных в результате российской агрессии, – сообщает пресс-служба организации.

Согласно сообщению, инициатива «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)» предоставит возможность владельцам домов провести мелкий ремонт, такой как замена разбитых окон или восстановление поврежденных крыш. Также владельцам многоквартирных домов, которые получили умеренные повреждения и не требуют глубокого восстановления, будут предоставляться финансовые средства на ремонт.

«Проект HOPE поможет тысячам украинских семей получить средства, чтобы начать ремонт своих домов до наступления зимы», – сказала Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани, добавив: «Проект также поддержит Правительство Украины в создании основ для устойчивого, инклюзивного и зеленого восстановления - это колоссальная задача, которая потребует времени и значительной международной поддержки. Всемирный банк поддерживает Украину на ее пути по восстановлению жилья и другой городской инфраструктуры».

Сумма начального финансирования проекта составляет 232 млн долларов. По состоянию на февраль 2023 года, общая стоимость нанесенного ущерба жилищному сектору Украины оценивалась в более 50 миллиардов долларов. Объявленный проект нацелен на восстановление примерно двух третей жилых домов, которые пострадали, и которые могут быть восстановлены с помощью этой инициативы.

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