Світовий банк допоможе українцям відремонтувати пошкоджене житло, але капітального ремонту чекати не варто

Світовий банк виділить 232 млн доларів на відновлення пошкоджених домівок українців.

Джерело фото: ABS-CBN News

За ініціативою від Світового банку, більш як 100 000 сімей в Україні буде надано фінансову підтримку для термінового ремонту своїх житлових приміщень, пошкоджених внаслідок російської агресії, – повідомляє пресслужба організації.

Згідно з повідомленням, ініціатива «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)» надасть можливість власникам будинків провести дрібний ремонт, такий як заміна розбитих вікон або відновлення ушкоджених дахів. Також власникам багатоквартирних будинків, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують глибокого відновлення, надаватимуться фінансові кошти на ремонт.

«Проект HOPE допоможе тисячам українських родин отримати кошти, щоб розпочати ремонт своїх домівок до настання зими», – сказала Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані, додавши: «Проект також підтримає Уряд України у створенні основ для стійкої, інклюзивної та зеленої відбудови – це колосальне завдання, яке потребуватиме часу та значної міжнародної підтримки. Світовий банк підтримує Україну на її шляху з відновлення житла та іншої міської інфраструктури».

Сума початкового фінансування проекту складає 232 млн доларів. Станом на лютий 2023 року, загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України оцінювалася в понад 50 мільярдів доларів. Оголошений проект націлений на відновлення приблизно двох третин житлових будинків, які постраждали, і які можуть бути відновлені за допомогою цієї ініціативи.

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