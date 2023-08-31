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Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Світовий банк допоможе українцям відремонтувати пошкоджене житло, але капітального ремонту чекати не варто

19:50, 31 серпня 2023
Світовий банк виділить 232 млн доларів на відновлення пошкоджених домівок українців.
Світовий банк допоможе українцям відремонтувати пошкоджене житло, але капітального ремонту чекати не варто
Джерело фото: ABS-CBN News
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За ініціативою від Світового банку, більш як 100 000 сімей в Україні буде надано фінансову підтримку для термінового ремонту своїх житлових приміщень, пошкоджених внаслідок російської агресії, – повідомляє пресслужба організації.

Згідно з повідомленням, ініціатива «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)» надасть можливість власникам будинків провести дрібний ремонт, такий як заміна розбитих вікон або відновлення ушкоджених дахів. Також власникам багатоквартирних будинків, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують глибокого відновлення, надаватимуться фінансові кошти на ремонт.

«Проект HOPE допоможе тисячам українських родин отримати кошти, щоб розпочати ремонт своїх домівок до настання зими», – сказала Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані, додавши: «Проект також підтримає Уряд України у створенні основ для стійкої, інклюзивної та зеленої відбудови – це колосальне завдання, яке потребуватиме часу та значної міжнародної підтримки. Світовий банк підтримує Україну на її шляху з відновлення житла та іншої міської інфраструктури».

Сума початкового фінансування проекту складає 232 млн доларів.  Станом на лютий 2023 року, загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України оцінювалася в понад 50 мільярдів доларів. Оголошений проект націлений на відновлення приблизно двох третин житлових будинків, які постраждали, і які можуть бути відновлені за допомогою цієї ініціативи.

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