Вимагав 3,5 тис доларів за підключення до електромереж: підозрюють начальника відділу Укрзалізниці

За даними слідства, затриманий вимагав від представника гаражного кооперативу надати 3,5 тис доларів за підключення кооперативу до електричних мереж АТ «Укрзалізниця».

Фото: gp.gov.ua

Начальнику відділу АТ «Укрзалізниця» повідомлено про підозру у вимаганні 3,5 тис доларів хабара за підключення до електромереж. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру начальнику відділу Південно-західної залізниці АТ «Укрзалізниця» за фактом вимагання і одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, затриманий вимагав від представника гаражного кооперативу надати 3,5 тис доларів за підключення кооперативу до електричних мереж АТ «Укрзалізниця».

У ході контролю за вчиненням злочину під час передачі неправомірної вигоди посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За місцем роботи затриманого проведено обшук.

Слідчі дії тривають.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Фото: gp.gov.ua

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