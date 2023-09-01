500 тисяч гривень за одну ходку: на Полтавщині викрили ділків, які крали нафту з трубопроводу

Щоб мінімізувати ризик викриття, вони здійснювали забір нафти крапельним способом, який фактично не фіксує падіння тиску в трубопроводі.

Фото: поліція

На Полтавщині викрили міжрегіональне злочинне угруповання, яке "врізалося" в трубопровід для викрадення нафти. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як розповіли в поліції, створили його двоє раніше судимих за аналогічні злочини уродженців міста Лубни. До "роботи" вони залучили колишніх працівників правоохоронних органів та мешканців двох областей.

Спільники "врізалися" в нафтотрубопровід одного з газопереробних заводів на території Чернігівської області. Під ґрунтом зловмисники проклали відвід загальною довжиною близько 5 кілометрів.

Викрадену нафту ділки вивозили спеціально обладнаними вантажними автомобілями. За один раз їм вдавалося викрасти до 12 кубічних метрів сировини. Далі вони збували її нафтобазам та різним комерційним структурам на території Полтавської, Чернігівської та Черкаської областей. Унаслідок мали понад 500 тисяч гривень прибутку.

Правоохоронці затримали зловмисників під час крадіжки нафти. П'ятьом учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 292 Кримінального кодексу України.

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