500 тысяч гривен за одну ходку: на Полтавщине разоблачили дельцов, воровавших нефть из трубопровода

Чтобы минимизировать риск разоблачения, они производили забор нефти капельным способом, фактически не фиксирующим падение давления в трубопроводе.

Фото: полиция

На Полтавщине разоблачили межрегиональную преступную группировку, которая "врезалась" в трубопровод для похищения нефти. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как рассказали в полиции, создали ее двое ранее судимых за аналогичные преступления уроженцев города Лубны. К работе они привлекли бывших работников правоохранительных органов и жителей двух областей.

Сообщники "врезались" в нефтетрубопровод одного из газоперерабатывающих заводов на территории Черниговской области. Под землей злоумышленники проложили отвод общей протяженностью около 5 километров.

Похищенную нефть дельцы вывозили специально оборудованными грузовыми автомобилями. За один раз им удавалось украсть до 12 кубических метров сырья. Далее они сбывали ее нефтебазам и разным коммерческим структурам на территории Полтавской, Черниговской и Черкасской областей. В результате получали более 500 тысяч гривен прибыли.

Правоохранители задержали злоумышленников во время кражи нефти. Пятерым участникам преступной группировки сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса Украины.

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