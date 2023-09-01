ВРП не сможет самостоятельно установить стандарт доказывания при привлечении судей к ответственности: Комитет согласовал финальную правку, одобренную международными партнерами

Во время заседания Комитета по вопросам правовой политики была поддержана одобренная международными партнерами правка, согласно которой стандарт доказывания дисциплинарного нарушения судьи установят в законе, а не в регламенте Высшего совета правосудия.

В Украине появится новый стандарт доказывания оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Этот стандарт будет установлен непосредственно в законе, а не в Регламенте Высшего совета правосудия.

Соответствующую правку, одобренную международными партнерами, записали ко второму чтению в законопроект 9483-2 о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Итак, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по результатам заседаний 31 августа и 1 сентября Комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект 9483-2 о создании Службы дисциплинарных инспекторов, который позволит возобновить рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей. По словам депутатов, в случае его принятия ВСП возобновит рассмотрение жалоб в сентябре-октябре 2023 года.

Вместе с тем, во время заседания Комитета депутаты около часа обсуждали изменения, касающиеся не непосредственно создания Службы, а затрагивающих регулирование стандарта доказывания при привлечении судей к дисциплинарной ответственности. При этом позиция у большей части присутствовавших на заседании комитета членов Высшего совета правосудия и озвученная представителем международной организации IDLO позиция посольства США и делегации Европейского Союза были диаметрально противоположны.

Позиция ВСП

Так, сначала ко второму чтению правками председателя Комитета Дениса Маслова было предложено определить, что стандарт доказывания при установлении и доказывании оснований привлечения судьи к дисциплинарной ответственности в пределах дисциплинарного производства определяется в регламенте Высшего совета правосудия. В течение одного года со дня вступления в силу нового закона на основе обобщения практики осуществления дисциплинарных производств и принятых решений о привлечении или отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности ВСП должна разработать и утвердить такой стандарт доказывания.

Также предлагалось, чтобы основание для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, считалось установленным и доказанным Дисциплинарной палатой (Высшим советом правосудия) по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, если доказательства, предоставленные и полученные в рамках дисциплинарного производства в подтверждение существования такого основания, являются более вероятными, чем доказательства, предоставленные для его опровержения. Вопрос о вероятности доказательств для установления и доказывания основания для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности члены Дисциплинарной палаты решали бы в соответствии со своим внутренним убеждением.

Впрочем, сопредседатель профильного подкомитета Павел Павлиш отметил, что подкомитет в ходе свежей дискуссии обсудил и другие формулировки. А именно, речь шла о том, чтобы стандарт доказывания определял не Высший совет правосудия в регламенте, а сам закон. А также, чтобы изменить стандарт доказывания со «внутреннего убеждения» на «четкие и убедительные» доказательства.

В ходе обсуждения этого предложения член Высшего совета правосудия Оксана Блаживская отметила: «Наша позиция, что это должно быть предусмотрено регламентом ВСП». «Но это новый институт, новые подходы, их нужно проанализировать. Нами в письме было предложено более широкое обсуждение с большим кругом экспертов. Поскольку если смотреть международную практику, то я не нашла, где было бы так четко это регламентировано», добавила она.

Член ВСП Сергей Бурлаков отметил, что Высший совет правосудия считает методологически верным не закреплять данное положение в законе.

«Поскольку практика ЕСПЧ и Верховного Суда, в частности Большой Палаты Верховного Суда, применяет совершенно разные стандарты доказывания различных видов дисциплинарных проступков, которые потенциально могут совершаться судьями. Более того, есть разная судебная практика по дисциплинарной ответственности прокуроров, адвокатов и судей.

Более правильным и взвешенным является формирование дисциплинарной практики дисциплинарным органом. А Верховный Суд и, возможно, ЕСПЧ будет осуществлять судебный контроль над результатом дисциплинарного производства», - добавил член ВСП.

Как отметил он, статьи 106 и 109 закона о судоустройстве содержат совершенно разные по своей природе проступки. К примеру, судья должен доказать источник происхождения своих активов, и здесь обязанность доказывания правомерности приобретенного имущества лежит на судье. Совершенно иное, когда судья допускает неэтичное поведение, и дисциплинарный орган должен преодолеть презумпцию добросовестного поведения судьи.

То есть необходимо переосмыслить статьи 106 и 109 относительно видов дисциплинарных проступков, а уже потом практика применения выработает стандарты доказывания, указал член ВСП.

Кроме того, «критерии Энгеля» в практике ЕСПЧ свидетельствуют, что дисциплинарная ответственность тяготеет к уголовно-правовой, но законодатель почему-то решил не применять презумпцию невиновности и предлагает остановиться именно на стандарте «четких и убедительных доказательств».

В свою очередь член ВСП Роман Маселко посетовал, что в подобных ситуациях судами, в частности, Верховным Судом, применяются различные подходы в контексте стандартов доказывания оснований привлечения судей к ответственности. Как отметил он, у ВСП консолидированной позиции также нет. Однако, по его мнению, стандарт доказывания – не самый легкий и самый тяжелый, должен установить именно законодатель. Если оставить это по усмотрению ВСП, по его мнению, снова будут разные подходы к доказыванию.

Позиция международных партнеров

Денис Маслов решил выяснить, какой позиции придерживаются представители международных партнеров Украины.

Антикоррупционный эксперт IDLO Виктор Килимар отметил, что «есть четкая позиция, прокоммуницированная двумя посольствами – Посольством США и Делегацией Европейского Союза относительно стандартов доказывания».

«В этих позициях четко было рекомендовано использовать на уровне закона стандарт преимущества более значимых доказательств.

Это официальная позиция доноров, которая на сегодняшний день не изменена, и, учитывая природу того, как такие позиции формулируются, принимаются и согласовываются, она не может быть оперативно изменена», - подчеркнул Виктор Килимар.

Далее он поблагодарил членов подкомитета за совместную плодотворную работу и подытожил, какие аргументы в пользу того, что именно на уровне закона фиксировать стандарт доказывания.

«Первое это то, что озвучил Павел Павлиш – единственно правильным будет установить стандарт доказывания в законе. Ведь только Верховная Рада принимает законы и только в законе могут быть предусмотрены принципы дисциплинарной ответственности.

Не считая того, у ВСП нет возможности принимать обязательные для выполнения нормативно-правовые акты. И если именно ВСП примет такой акт, потом будут возникать вопросы как относительно конституционности, так и вообще законности в дальнейшем решений о привлечении или отказе в привлечении к ответственности судей.

Во-вторых, это стабильность практики. Ибо ВСП может в любой момент с учетом различной мотивации и обстоятельств изменить этот стандарт доказывания.

И в-третьих, как было озвучено, это правовая определенность. Потому что в противном случае такой определенности не будет», – подчеркнул представитель IDLO.

Поэтому, по его словам, «наиболее желательной формулировкой будет стандарт веских доказательств, как было указано в письме».

«Меньше желательно – это то, что ВСП немедленно устанавливает стандарт доказывания. И наименее предпочтительным будет вариант, когда ВСП через год, учитывая практику, будет устанавливать стандарт доказывания. Ибо, по-моему, это будет наименее логичным, когда то, что должно ложиться в основу решения, будет его результатом.

ВСП все равно раньше, когда принимала соответствующие решения, исходила из каких-либо стандартов доказывания, поскольку решение не принимается в вакууме. Соответственно, уже имеющуюся практику можно проанализировать, что на самом деле уже было сделано.

Что касается того, какой это должен быть стандарт доказывания, то за рубежом тоже меняется ситуация. У них есть столетний опыт создания государственности. И они тоже меняют подходы к определенным вещам, в том числе привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе и по судьям.

Тенденция очевидна для всех цивилизованных стран. Это отход от стандарта доказывания «вне разумного сомнения» и его уменьшения – или до «более веских доказательств», или до «четких и убедительных доказательств».

Когда мы говорим, что этот стандарт должен быть общим для всех профессий в системе правосудия – это хороший довод, мы его поддерживаем. Впрочем, роль и полномочия прокуроров, адвокатов и судей разные. Только судья уполномочен принимать решение именем Украины. Поэтому если мы хотим вводить эффективную реформу, то начинать собственно необходимо с судей, и потом распространять стандарты на другие профессии», - пояснил Виктор Килимар.

Что проголосовал Комитет

Как отметил председатель подкомитета Павел Павлиш, на рабочей группе и подкомитете этот вопрос несколько раз обсуждался.

«Было предложение отойти от «внутреннего убеждения», потому что оно вызывает сомнения, в каком виде его использовать.

И есть предложение определить, что «основание для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности считается установленным и доказанным Дисциплинарной палатой (Высшим советом правосудия) по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, если доказательства, предоставленные и полученные в рамках дисциплинарного производства, являются четкими и убедительными для подтверждения основания.

Четкими и убедительными являются доказательства, которые с точки зрения обычного здравомыслящего человека в их совокупности позволяют прийти к выводу о наличии или отсутствии обстоятельств, которые являются основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности», - озвучил формулировку Павел Павлиш.

«Таким образом, мы отходим от порядка доказывания, который обсуждался ранее, относительно возможности и вероятности доказательств, более четко определяем этот стандарт доказывания.

Однако, этот стандарт доказывания является хребтом деятельности ВСП. Почему мы предлагаем определить это на уровне закона – потому что Конституцией изложены четкие условия деятельности ВСП, где не указано, что они могут устанавливать для себя определенные виды стандартов доказывания. И это может в последующем стать отдельным основанием исков против их решений, если кто-то не будет с ними согласен», – пояснил депутат.

По его словам, в рабочую группу, которая работала над этими правками, входили член Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины в 2019-2020 годах Андрей Нижний и эксперты от международных партнеров. Последние согласились с вышеуказанной редакцией.

Таким образом, соответствующие поправки Дениса Маслова по установлению стандарта доказывания в регламенте ВСП были на заседании Комитета отклонены и такое решение поддержал сам Денис Маслов.

В общей сложности формулировку поддержали 12 членов Комитета.

Автор: Наталья Мамченко

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