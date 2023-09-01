Как подать заявление о желании получать документы через Е-кабинет плательщика

Нужно заполнить и отправить заявление по форме.

В Главном управлении ГНС в Запорожской области объяснили, как подать заявление о желании получать документы через Электронный кабинет плательщика.

Для этого нужно:

Зайти на страницу Электронного кабинета плательщика. Авторизироваться с электронным ключом. Заполнить и отправить заявление по форме.

Также мы писали, что ГНС обновила справочники налоговых льгот. В справочниках предоставлен список льгот по налогу на прибыль, платы за землю, НДС, акцизному налогу, налогу на недвижимое имущество, местным налогам и сборам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.