На Дніпропетровщині перейменували ліцей на честь Євгенія Єніна, який загинув в авіакатастрофі в Броварах

Ліцей офіційно перейменували на честь першого заступника Міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна.

У Днепропетровській області ліцей офіційно перейменували на честь першого заступника Міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна, який трагічно загинув внаслідок авіакатастрофи під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомили у МВС.

До ліцею на пам’ятний захід завітали батько першого заступника міністра, начальник Департаменту освіти МВС Олександр Тарасенко, працівники системи МВС, керівники місцевих органів влади та місцеві жителі.

Батько Євгенія Єніна подякував за збереження пам’яті про сина.

Також у навчальному закладі відкрили Клас патріотичного виховання, де діти навчатимуться основам пожежної та мінної безпеки.

Раніше ми писали, що версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, не підтвердилась.

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