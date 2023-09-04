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  1. В мире

Болгария после неоднократных отказов предоставила убежище россиянину, протестовавшему против войны в Украине

14:52, 4 сентября 2023
Для того чтобы получить статус беженца, мужчина вел длительную судебную тяжбу с Государственным агентством по делам беженцев Болгарии.
Болгария после неоднократных отказов предоставила убежище россиянину, протестовавшему против войны в Украине
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Болгария предоставила убежище россиянину, протестующему против войны в Украине. Об этом сообщает Euractiv.

Так, россиянин Александр Стоцкий, участвовавший во многих акциях протеста против Путина и российского вторжения в Украину, получил статус беженца в Болгарии после неоднократных отказов.

Для того чтобы получить статус беженца, Стоцкий вел длительную судебную тяжбу с Государственным агентством по делам беженцев Болгарии.

Он заявлял, что боится возвращаться на родину, поскольку считает, что его отправят в тюрьму или на фронт. Стоцкий утверждает, что, будучи в россии, участвовал в нескольких акциях протеста против правительства и был наблюдателем на выборах в российскую Думу в штабах оппозиционных политиков Москвы.

В Софии он участвовал в демонстрациях против российской агрессии в Украине. Я выступаю против агрессивных действий российской федерации в лице диктатора Путина. Я против войны, потому что она противоречит моим моральным принципам», – объяснил он журналистам в марте 2022 года.

«Справедливость победила – благодаря реакции болгарского общества и, конечно, работе независимых СМИ, которые здесь действительно работают. На этом моя деятельность не закончилась: война на Украине, к сожалению, продолжается; репрессии в россии усиливаются, поэтому всегда есть чем заняться», – написал Стоцкий в Facebook. Муж поблагодарил всех за поддержку и завершил свой пост: Слава Украине! Свободу россии.

Первоначальный отказ в приюте был обжалован Стоцким, но он проиграл дело в двух инстанциях – в Административном суде в Софии, а затем в Верховном суде. Прокуратура также выступает против придания россиянам статуса беженцев. В мае Высший административный трибунал решил, что Стоцкому не грозит настоящая угроза в россии.

После отказа в статусе беженца, подтвержденного судом на фоне общественного возмущения решением власти, Стоцкий подал новое заявление о предоставлении убежища. На этот раз ведомство решило, что россиянин имеет юридические предпосылки для получения статуса беженца.

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