Львівські митники знайшли під капотом незаконний схрон із технікою Apple на понад 5 млн гривень

Львів’янин намагався незаконно привезти з Польщі в Україну партію AirPods, ноутбуків, планшетів та інших товарів Apple.

Джерело фото: Державна митна служба України

Прикордонники та митники перешкодили львів'янину в незаконному ввезені в Україну з Польщі гаджетів Apple на суму понад 5 мільйонів гривень під капотом його автомобіля, – повідомляє Державна митна служба України.

На пункт пропуску «Грушів – Будомєж» із Польщі прибув автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter», за кермом якого перебував 43-річний мешканець Львова. У декларації було вказано, що він перевозить кілька одиниць техніки. Але під час огляду мікроавтобуса, митники спільно з прикордонниками виявили сховані товари: 250 наборів Apple AirPods, 15 ноутбуків і 10 планшетів «Apple», кілька фотокамер та об'єктивів, ігрові консолі та іншу техніку відомих світових виробників.

Ці товари, на близько 5 мільйонів гривень, були приховані під капотом автомобіля поруч із двигуном та радіатором, а також у ніші для інструментів.

Дії громадянина кваліфікувалися як порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - предметів порушення митних правил, а також конфіскацію цих товарів.

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