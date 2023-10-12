Центр Львова ушел под воду из-за аварии на водопроводе, фото и видео

Из-за происшествия в центре города временно отключили подачу воды.

В четверг, 12 октября, во Львове произошла авария на водопроводной сети, из-за чего затопили некоторые локации на проспекте Свободы.

Как сообщил Львовский городской совет, на месте чрезвычайного происшествия ведутся аварийные работы по ликвидации утечки.

Из-за происшествия в центре города временно отключили подачу воды.

Также возможны осложнения движения транспорта на этой части дороги, - рассказали в горсовете.

Завершить работы и возобновить водоснабжение хотят до 17:00.

Для львовян сегодня будет работать водовоз, добавили в горсовете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.