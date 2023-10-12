На Киевщине под колесами электропоезда погиб мужчина

Машинист использовал звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Изображение: freepik.com

В среду, 11 октября, около 4 часов, в Киевской области под колеса электропоезда попал 38-летний мужчина.

Как сообщили в полиции, от полученных травм житель Фастовщины погиб на месте.

Машинист использовал звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

В полиции призывали граждан быть осторожными на железнодорожных путях, ведь железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности.

«Будьте осторожны на железнодорожных путях, особенно в темное время суток, а также используйте световозвращающие элементы на одежде», - добавили там.

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