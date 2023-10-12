На Київщині під колесами електропотяга загинув чоловік

У середу, 11 жовтня, близько 4 години, у Київській області під колеса електропотяга потрапив 38-річний чоловік.
Як розповіли у поліції, від отриманих травм житель Фастівщини загинув на місці.
Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.
У поліції закликали громадян бути обережними на залізничних коліях, адже залізничний транспорт – зона підвищеної небезпеки.
«Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби, а також використовуйте світлоповертальні елементи на одязі», - додали там.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.