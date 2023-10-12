На Київщині під колесами електропотяга загинув чоловік

Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.

Зображення: freepik.com

У середу, 11 жовтня, близько 4 години, у Київській області під колеса електропотяга потрапив 38-річний чоловік.

Як розповіли у поліції, від отриманих травм житель Фастівщини загинув на місці.

Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.

У поліції закликали громадян бути обережними на залізничних коліях, адже залізничний транспорт – зона підвищеної небезпеки.

«Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби, а також використовуйте світлоповертальні елементи на одязі», - додали там.

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