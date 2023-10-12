Фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами.

Фото: Фокус

Наступна зима може бути важчою за попередню через ймовірні масовані обстріли енергосистеми і менші резерви потужності. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, передає Інтерфакс-Україна.

«Ця зима, напевно, буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності», – сказав Тімченко.

Водночас він наголосив, що хоча систем ППО може бути недостатньо для нейтралізації обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала покращуватися з минулого року і покращується з кожним місяцем.

«З іншого боку, ми багато чого навчилися, і навіть для таких ситуацій, які були 23 листопада (минулого року, коли відбувся блекаут, – ред.), ми знайшли рішення», – зазначив керівник енергохолдингу.

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