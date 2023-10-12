Буданов повідомив, скільки ще може тривати війна в Україні

За словами Буданова, економічного ресурсу росії вистачить без проблем вести війну до 2025 року, за кількістю техніки - до 2026-го максимум.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що рф може вести війну проти України максимум до 2026 року. Про це він сказав в інтерв'ю «УП».

Він зазначив, що економічного ресурсу росії вистачить без проблем вести війну до 2025 року, за кількістю техніки - до 2026-го максимум.

«Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька», - сказав Буданов.

Інша справа, за словами керівника ГУР, «чи готова рф іти до верхньої межі, до останнього».

«По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь», - додав Буданов.

Раніше ми писали, що втрати росіян більші за українські, попри наш наступ, — Буданов.

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