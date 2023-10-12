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Буданов сообщил, сколько еще может продолжаться война в Украине

10:03, 12 октября 2023
По словам Буданова, экономического ресурса россии хватит без проблем вести войну до 2025 года, по количеству техники - до 2026-го максимум.
Буданов сообщил, сколько еще может продолжаться война в Украине
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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года. Об этом он сказал в интервью «УП».

Он отметил, что экономического ресурса россии хватит без проблем вести войну до 2025 года, по количеству техники – до 2026-го максимум.

«То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая», – сказал Буданов.

Другое дело, по словам руководителя ГУР, «готова ли рф идти до верхнего предела, до последнего».

«По факту, все они воюют мобилизованными, испытывают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений», - добавил Буданов.

Ранее сообщалось, что потери россиян больше украинских, несмотря на наше наступление, — Буданов.

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