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  1. В Украине

Эта зима, вероятно, будет тяжелее прошлой, — глава ДТЭК

11:42, 12 октября 2023
Специалисты прогнозируют более тяжелую, чем в прошлом году, зиму 2023-2024 в Украине из-за, в частности, вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими агрессорами.
Эта зима, вероятно, будет тяжелее прошлой, — глава ДТЭК
Фото: Фокус
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Следующая зима может быть тяжелее предыдущей из-за вероятных массированных обстрелов энергосистемы и меньших резервов мощности. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает Интерфакс-Украина.

«Эта зима, наверное, будет тяжелее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут более интенсивными. Кроме того, у нас из-за предварительных обстрелов меньшие резервы мощности», – сказал Тимченко.

В то же время он подчеркнул, что хотя систем ПВО может быть недостаточно для нейтрализации обстрелов, ситуация с этим видом защиты начала улучшаться с прошлого года и улучшается с каждым месяцем.

«С другой стороны, мы многому научились, и даже для таких ситуаций, которые были 23 ноября (в прошлом году, когда состоялся блекаут – ред.), мы нашли решение», – отметил руководитель энергохолдинга.

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