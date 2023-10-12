Центр Львова пішов під воду через аварію на водопроводі, фото та відео

Через подію у центрі міста тимчасово вимкнули подачу води.

У четвер, 12 жовтня, у Львові сталася аварія на водопровідній мережі, через що затопило деякі локації на проспекті Свободи.

Як повідомила Львівська міська рада, на місці надзвичайної події ведуться аварійні роботи з ліквідації витоку.

Через подію у центрі міста тимчасово вимкнули подачу води.

«Також можливі ускладнення руху транспорту на цій частині дороги», - розповіли у міськраді.

Завершити роботи та відновити водопостачання хочуть до 17:00.

Для львів'ян сьогодні працюватиме водовозка, додали у міськраді.

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