Центр Львова пішов під воду через аварію на водопроводі, фото та відео

У четвер, 12 жовтня, у Львові сталася аварія на водопровідній мережі, через що затопило деякі локації на проспекті Свободи.
Як повідомила Львівська міська рада, на місці надзвичайної події ведуться аварійні роботи з ліквідації витоку.
Через подію у центрі міста тимчасово вимкнули подачу води.
«Також можливі ускладнення руху транспорту на цій частині дороги», - розповіли у міськраді.
Завершити роботи та відновити водопостачання хочуть до 17:00.
Для львів'ян сьогодні працюватиме водовозка, додали у міськраді.
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