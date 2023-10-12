На Сумщині знешкодили російську ДРГ, — Наєв

Диверсанти рухались в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

Фото: Укравтодор

У Сумській області в ніч на 12 жовтня бійці тероборони виявили й уразили російську диверсійно-розвідувальну групу з восьми осіб. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Диверсанти перетнули держкордон та рухались в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

За його словами, по противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами. Зазнавши втрати, диверсійна група відійшла у бік державного кордону.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, що у ДПСУ розповіли, що у двох прикордонних областях України фіксується найбільша активність ворожих ДРГ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.