Избран председатель Коммунарского районного суда города Запорожья

Суд возглавил Эдуард Стоматов.

16 октября в Коммунарском районном суде города Запорожья состоялось собрание судей, на котором решался вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Путем тайного голосования председателем Коммунарского районного суда города Запорожья собранием судей избран судья Эдуард Стоматов с 22 октября 2023 года сроком на три года.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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