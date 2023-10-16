Перереєстрація автомобіля в Дії: розпочалося бета-тестування нової послуги

В Дії буде доступна перереєстрація для легкових авто, мотоциклів чи мопедів.

Як раніше ми писали, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що незабаром у Дії стане доступною послуга з перереєстрації авто у кілька кліків.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що 16 жовтня стартує запис на бета-тестування послуги.

«Перереєстрація в Дії буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. Продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт», - повідомив він.

Також він додав, що буде можливість доставки документів.

«Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти. Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС.

Долучайтеся до бета-тестування та покращуйте державні послуги разом з нами», - заявив Михайло Федоров.

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