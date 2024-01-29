Ветеран вытянул из государства $663 000, выдумав свою инвалидность

Американский ветеран получил $663 000 компенсационных выплат за ложные заявления об инвалидности.

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Американский 49-летний ветеран Кристофер Штульц признал свою вину в предоставлении ложных заявлений для получения статуса 100-процентной инвалидности от Департамента по делам ветеранов США. За поддельные документы ветеран получил более 663 000 долларов США компенсационных выплат в течение 20 лет. Об этом сообщает Bild.

Прокуратура США отмечает, что Штульц был замечен без инвалидной коляски или других средств для ходьбы, неоднократно снят на видео во время нормальной ходьбы. В некоторых случаях его видели в госпитале для ветеранов в Бостоне, а в других - прогуливаясь по торговому центру.

Несколько свидетелей, которые знали Штульца с начала 2000-х годов, подтвердили, что никогда не видели его в инвалидной коляске или с другими средствами для ходьбы.

В результате своей деятельности Штульцу грозит до пяти лет заключения с испытательным сроком три года, а также возможность возмещения всех полученных мошеннических денег.

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