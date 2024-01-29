Ветеран витягнув із держави $663 000, вигадавши свою інвалідність

Американський ветеран отримав $663 000 компенсаційних виплат за неправдиві заяви про інвалідність.

Джерело фото: Bild

Американський 49-річний ветеран Крістофер Штульц визнав свою вину в наданні неправдивих заяв для отримання статусу 100-відсоткової інвалідності від Департаменту у справах ветеранів США. За підроблені документи ветеран отримав понад 663 000 доларів США компенсаційних виплат протягом 20 років. Про це повідомляє Bild.

Прокуратура США зазначає, що Штульц був помічений без інвалідного візка чи інших засобів для ходьби, неодноразово зніманий на відео під час нормальної ходьби. В деяких випадках його бачили в госпіталі для ветеранів у Бостоні, а в інших - прогулюючись торговим центром.

Декілька свідків, які знали Штульца з початку 2000-х років, підтвердили, що ніколи не бачили його в інвалідному візку чи з іншими засобами для ходьби.

В результаті своєї діяльності Штульцу загрожує до п'яти років ув'язнення з іспитовим терміном три роки, а також можливість відшкодування усіх отриманих шахрайських грошей.

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