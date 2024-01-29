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Встигнути за 4 години: представника Ради бізнес-омбудсмена будуть повідомляти до обшуку у підприємця, але його нез’явлення не перешкоджатиме виконанню ухвали

Представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, - проект Кабміну.

У 2023 році в Україні бажаючих звільнитися з державної служби було більше, ніж бажаючих влаштуватися на держслужбу

З посад державної служби у 2023 році звільнилося 40 193 держслужбовця, а прийшли працювати – 36 187.

Кабмін вніс до Ради реформу БЕБ: виконувати ухвалу слідчого судді щодо підприємця будуть в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена

Уряд зареєстрував у парламенті зміни до КПК щодо «перезавантаження» Бюро економічної безпеки, за якими виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності буде здійснюватися в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена, а у СБУ заберуть з підслідності деякі злочини.

Відома науковиця зі Львова несподівано відмовилася від посади судді місцевого суду

Ольга Денькович відмовилася від посади судді, хоча очікувала її більше десяти років, але подала документи на конкурс в апеляційні суди.

Вища рада правосуддя оголосить умови конкурсу на посаду голови ДСА, а також порядок проведення співбесід

Відповідні документи Рада правосуддя планує затвердити 30 січня.

  1. У світі

Ветеран витягнув із держави $663 000, вигадавши свою інвалідність

17:17, 29 січня 2024
Американський ветеран отримав $663 000 компенсаційних виплат за неправдиві заяви про інвалідність.
Ветеран витягнув із держави $663 000, вигадавши свою інвалідність
Джерело фото: Bild
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Американський 49-річний ветеран Крістофер Штульц визнав свою вину в наданні неправдивих заяв для отримання статусу 100-відсоткової інвалідності від Департаменту у справах ветеранів США. За підроблені документи ветеран отримав понад 663 000 доларів США компенсаційних виплат протягом 20 років. Про це повідомляє Bild.

Прокуратура США зазначає, що Штульц був помічений без інвалідного візка чи інших засобів для ходьби, неодноразово зніманий на відео під час нормальної ходьби. В деяких випадках його бачили в госпіталі для ветеранів у Бостоні, а в інших - прогулюючись торговим центром.

Декілька свідків, які знали Штульца з початку 2000-х років, підтвердили, що ніколи не бачили його в інвалідному візку чи з іншими засобами для ходьби.

В результаті своєї діяльності Штульцу загрожує до п'яти років ув'язнення з іспитовим терміном три роки, а також можливість відшкодування усіх отриманих шахрайських грошей.

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