Мін'юст подав позов про застосування санкцій проти російського пропагандиста Дмитра Кисельова

Позов про застосування санкцій проти Дмитра Кисельова подали до Антикорсуду.

Фото: slovoidilo.ua

Міністерство юстиції України повідомило, що подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій проти російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Про це йдеться у пресслужбі Мін’юсту.

«7 лютого 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування до Кисельова Дмитра Костянтиновича санкції, передбаченої пунктом 11 частиною 1 статті 4 Закону України «Про санкції»», - сказано у повідомленні.

У відомстві нагадали, що Дмитро Кисельов є російським телеведучим та пропагандистом, який з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. З початку повномасштабного воєнного вторгнення російської федерації на територію України продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії росії шляхом поширення пропаганди кремля.

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