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  1. В мире

Сенат США не поддержал законопроект о границе, который включал помощь Украине

22:23, 7 февраля 2024
Для продвижения этого законопроекта нужно было 60 голосов.
Сенат США не поддержал законопроект о границе, который включал помощь Украине
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В Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усиления миграционной политики, который также предусматривал дополнительные средства для Украины.

Как пишет «Reuters», Сенат не одобрил двухпартийный пакет на 118 миллиардов долларов, который должен был усилить иммиграционное законодательство, помочь Украине бороться с российским вторжением и поддержать Израиль.

Для продвижения этого законопроекта нужно было 60 голосов.

В издании пишут, что тем не менее поражение законопроекта оставило открытой возможность того, что Конгресс все же сможет оказать крайне необходимую помощь союзникам. Ожидается, что позже Сенат проголосует за пакет на 96 миллиардов долларов, который отменяет иммиграционные положения, но оставляет без изменений помощь.

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