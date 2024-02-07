Сенат США не підтримав законопроєкт про кордон, який включав допомогу Україні

Для просування цього законопроєкту потрібно було 60 голосів.

У Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт з посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України.

Як пише «Reuters», Сенат не схвалив двопартійний пакет на 118 мільярдів доларів, який мав би посилити імміграційне законодавство, допомогти Україні боротися з російським вторгненням і підтримати Ізраїль.

Для просування цього законопроєкту потрібно було 60 голосів.

У виданні пишуть, що тим не менш, поразка законопроєкту залишила відкритою можливість того, що Конгрес все ж зможе надати вкрай необхідну допомогу союзникам. Очікується, що пізніше Сенат проголосує за пакет на 96 мільярдів доларів, який скасовує імміграційні положення, але залишає без змін допомогу.

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