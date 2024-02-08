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Сенат США рассмотрит помощь Украине без миграционной реформы, - Маркарова

08:50, 8 февраля 2024
8 февраля Сенат повторно рассмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, но без миграционной реформы.
Сенат США рассмотрит помощь Украине без миграционной реформы, - Маркарова
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8 февраля Сенат США будет голосовать за отдельный законопроект о международной помощи США, включающий Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона, не включающий вопрос миграционной реформы. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

По ее словам, большой пакет (Украина/Израиль/Тайвань/Миграционная реформа) ожидаемо не поддержан (49 – за, 50 – против) из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.

Именно поэтому еще до голосования за Большой пакет комитет по ассигнованию опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине (60,06 миллиарда долларов США) Израиля и Тайваня.

"Сенат поддержал процедурное решение за пересмотр решения по голосованию (аналог нашего "возвращения на голосование" ("за" – 58, "против" – 41)), которое необходимо для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрение по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы, внесенной ранее сегодня сенатором П.Мюрреем. Для этого потребуется 60 голосов", – объяснила Маркарова.

"Лидер большинства Шуммер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, включающему Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля", - сообщила Маркарова.

Ранее сообщалось, что в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для голосования за законопроект с усиления миграционной политики, который также предусматривал дополнительные средства для Украины.

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