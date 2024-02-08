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Сенат США розгляне допомогу Україні без міграційної реформи, - Маркарова

08:50, 8 лютого 2024
8 лютого Сенат повторно розгляне законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, але без міграційної реформи.
Сенат США розгляне допомогу Україні без міграційної реформи, - Маркарова
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8 лютого Сенат США голосуватиме за окремий законопроєкт про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону, який не включає питання міграційної реформ. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

За її словами, великий пакет (Україна/Ізраїль/Тайвань/Міграційна реформа) очікувано не підтримано (49 – за, 50 – проти) через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці. 

Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню.

"Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення по голосуванню (аналог нашого "повернення на голосування) ("за" – 58, "проти" – 41), яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеного раніше сьогодні сенатором П.Мюррей. Для цього потрібно буде 60 голосів", – пояснила Маркарова.

"Лідер більшості Шуммер повідомив, що має намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів щодо законопроекту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого", - повідомила Маркарова. 

Нагадаємо, що у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для голосування за законопроєкт з посилення міграційної політики, який також передбачав додаткові кошти для України.

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