Шостий апеляційний адмінсуд повідомив про наявність низки вакантних посад

Шостий апеляційний адміністративний суд повідомив, що у суді є низка вакантних посад.
Тим, хто має вищу освіту, вільно володіє державною мовою та бажає побудувати кар’єру державного службовця, пропонуються наступні вакансії:
Відділ документообігу та контролю (канцелярія):
- Заступник начальника відділу (тимчасово)
- Головний консультант – 1;
- Провідний спеціаліст – 2;
- Спеціаліст – 2.
Відділ опрацювання та відправки вихідної кореспонденції і судових справ:
Спеціаліст – 1.
Відділ правового забезпечення, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації:
- Головний спеціаліст – 1.
Відділ управління персоналом:
- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);
- Провідний спеціаліст – 1 (тимчасово).
Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності:
- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);
- Головний спеціаліст – 1.
Відділ з питань управління державним майном, матеріально-технічного та господарського забезпечення і охорони праці:
- Заступник начальника відділу;
- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);
- Головний спеціаліст – 1.
Відділ інформаційних технологій та захисту інформації:
- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);
- Головний спеціаліст – 1.
"З основними завданнями та функціями відділів можна ознайомитися на сайті Шостого апеляційного адміністративного суду за посиланням
З метою заощадження вашого часу та забезпечення швидкої комунікації просимо надсилати резюме (в довільній формі) на електронну пошту [email protected]", - повідомили в суді.
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