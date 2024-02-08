Шестой апелляционный админсуд сообщил о наличии ряда вакантных должностей

Суд ищет специалистов в отдел документооборота и контроля, а также в отдел обработки и отправки исходной корреспонденции и судебных дел.

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Шестой апелляционный административный суд сообщил, что в суде есть ряд вакантных должностей.

Тем, кто имеет высшее образование, свободно владеет государственным языком и желает построить карьеру государственного служащего, предлагаются следующие вакансии:

Відділ документообігу та контролю (канцелярія):

- Заступник начальника відділу (тимчасово)

- Головний консультант – 1;

- Провідний спеціаліст – 2;

- Спеціаліст – 2.

Відділ опрацювання та відправки вихідної кореспонденції і судових справ:

Спеціаліст – 1.

Відділ правового забезпечення, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації:

- Головний спеціаліст – 1.

Відділ управління персоналом:

- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);

- Провідний спеціаліст – 1 (тимчасово).

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності:

- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);

- Головний спеціаліст – 1.

Відділ з питань управління державним майном, матеріально-технічного та господарського забезпечення і охорони праці:

- Заступник начальника відділу;

- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);

- Головний спеціаліст – 1.

Відділ інформаційних технологій та захисту інформації:

- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);

- Головний спеціаліст – 1.

"З основними завданнями та функціями відділів можна ознайомитися на сайті Шостого апеляційного адміністративного суду за посиланням

З метою заощадження вашого часу та забезпечення швидкої комунікації просимо надсилати резюме (в довільній формі) на електронну пошту [email protected]", -сообщили в суде.

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