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Обрабатывал данные в ходе квалифоценивания судей – что известно о руководителе отдела детективов НАБУ Викторе Павлущике, который претендует на главу НАПК

Кандидат на председателя НАПК, руководитель отдела детективов Виктор Павлущик уже проходил собеседование на добропорядочность в рамках конкурса на директора НАБУ и получил тогда ряд вопросов об имуществе лица, с которой совместно проживает, а также выездах за границу.

Правовые и этические основы применения искусственного интеллекта в судопроизводстве – третья лекция судей КСУ, видео

Судьи КСУ Виктор Городовенко и Галина Юровская во время третьей лекции из цикла, посвященного Заключению КСЕС, отметили, что использование инструментов обработки данных как замены юридического исследования судьей искусственным интеллектом для помощи судьям в принятии решений может ослабить способность каждого судьи принимать решения.

«Вы подаете плохой сигнал судам, вы говорите, что в ГСА «все в порядке», но это не так»: как состоялось рассмотрение жалобы Совета судей на руководство ГСА

Члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей спасли Максима Пампуру от неприятностей.

На главу НАПК претендует представитель Омбудсмена в местах несвободы Виталий Никулин

За 2023 год Виталий Никулин получил 1 260 940 грн зарплаты в Секретариате Уполномоченного, то есть около 105 тыс. грн в месяц.

Павел Вовк: «Не ожидаю, что судебные органы проявят смелость при оценке нарушений ВСП или ВККС, но убежден, что правда и здравый смысл в конце концов возобладают над этим абсурдом»

Павел Вовк – о мотивации своих исков к ВСП и ВККС, заявлении Романа Игнатова, конфликте интересов у члена ВСП Романа Маселко и последствиях ликвидации ОАСК для дел граждан.

  1. Суд инфо

Шестой апелляционный админсуд сообщил о наличии ряда вакантных должностей

08:34, 8 февраля 2024
Суд ищет специалистов в отдел документооборота и контроля, а также в отдел обработки и отправки исходной корреспонденции и судебных дел.
Шестой апелляционный админсуд сообщил о наличии ряда вакантных должностей
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Шестой апелляционный административный суд сообщил, что в суде есть ряд вакантных должностей.

Тем, кто имеет высшее образование, свободно владеет государственным языком и желает построить карьеру государственного служащего, предлагаются следующие вакансии:

Відділ документообігу та контролю (канцелярія):

- Заступник начальника відділу (тимчасово)

- Головний консультант – 1;

- Провідний спеціаліст – 2;

- Спеціаліст – 2.

Відділ опрацювання та відправки вихідної кореспонденції і судових справ:

Спеціаліст – 1.

Відділ правового забезпечення, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації:

- Головний спеціаліст – 1.

Відділ управління персоналом:

- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);

- Провідний спеціаліст – 1 (тимчасово).

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності:

- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);

- Головний спеціаліст – 1.

Відділ з питань управління державним майном, матеріально-технічного та господарського забезпечення і охорони праці:

- Заступник начальника відділу;

- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);

- Головний спеціаліст – 1.

Відділ інформаційних технологій та захисту інформації:

- Головний спеціаліст – 1 (тимчасово);

- Головний спеціаліст – 1.

"З основними завданнями та функціями відділів можна ознайомитися на сайті Шостого апеляційного адміністративного суду за посиланням 

З метою заощадження вашого часу та забезпечення швидкої комунікації просимо надсилати резюме (в довільній формі) на електронну пошту [email protected]", -сообщили в суде.

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