Одессу атаковали «шахеды»: в здании учебного заведения пробита крыша, повреждена многоэтажка

Под ударом находилась гражданская инфраструктура.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 8 февраля рф атаковала Одессу "шахедами". Под ударом находилась гражданская инфраструктура, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ударом "шахеда" повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробитая крыша, перекрытия, выбитые окна.

Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.