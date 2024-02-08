Одессу атаковали «шахеды»: в здании учебного заведения пробита крыша, повреждена многоэтажка

В ночь на 8 февраля рф атаковала Одессу "шахедами". Под ударом находилась гражданская инфраструктура, сообщил глава ОВА Олег Кипер.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Ударом "шахеда" повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробитая крыша, перекрытия, выбитые окна.
Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.
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