Одесу атакували «шахеди»: у будівлі навчального закладу пробитий дах, пошкоджено багатоповерхівку

Під ударом була цивільна інфраструктура.

Фото: Сили оборони півдня

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В ніч на 8 лютого рф атакувала Одесу "шахедами". Під ударом була цивільна інфраструктура, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Ударом "шахеда" пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

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