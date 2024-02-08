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Обробляв дані в ході кваліфоцінювання суддів – що відомо про керівника відділу детективів НАБУ Віктора Павлущика, який претендує на голову НАЗК

Кандидат на голову НАЗК, керівник відділу детективів Віктор Павлущик вже проходив співбесіду на доброчесність в рамках конкурсу на директора НАБУ та отримав тоді низку питань щодо майна особи, з якою спільно проживає, а також виїздах за кордон.

Правові та етичні основи застосування штучного інтелекту в судочинстві, - третя лекція суддів КСУ, відео

Судді КСУ Віктор Городовенко та Галина Юровська під час третьої лекції із циклу, присвяченому Висновку КРЄС, зокрема зазначили, що використання інструментів обробки даних як заміни юридичного дослідження суддею штучним інтелектом для допомоги суддям в ухваленні рішень може послабити здатність кожного судді ухвалювати рішення.

«Ви подаєте поганий сигнал судам, ви кажете, що в ДСА «все в порядку», але це не так»: як відбувся розгляд скарги РСУ на керівництво ДСА

Члени Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів врятували Максима Пампуру від неприємностей.

На голову НАЗК претендує представник Омбудсмена в місцях несвободи Віталій Нікулін

За 2023 рік Віталій Нікулін отримав 1 260 940 грн зарплати у Секретаріаті Уповноваженого, тобто, близько 105 тис. грн на місяць.

Павло Вовк: «Не очікую, що судові органи виявлять сміливість при оцінці порушень ВРП чи ВККС, але переконаний, що правда й здоровий глузд врешті візьмуть гору над всім цим абсурдом»

Павло Вовк – про мотивацію своїх позовів до ВРП і ВККС, заяву Романа Ігнатова, конфлікт інтересів у члена ВРП Романа Маселка та наслідки ліквідації ОАСК для справ громадян.

  1. В Україні

Одесу атакували «шахеди»: у будівлі навчального закладу пробитий дах, пошкоджено багатоповерхівку

08:20, 8 лютого 2024
Під ударом була цивільна інфраструктура.
Одесу атакували «шахеди»: у будівлі навчального закладу пробитий дах, пошкоджено багатоповерхівку
Фото: Сили оборони півдня
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В ніч на 8 лютого рф атакувала Одесу "шахедами". Під ударом була цивільна інфраструктура, повідомив глава ОВА Олег Кіпер. 

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. 

Ударом "шахеда" пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

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