Кияни просять дозволити проїзд в метро з собаками

Правила метрополітену дозволяють лише перевезення дрібних тварин та птахів у клітках.

Джерело фото: weflypups

На сайті електронних петицій Київської міськради зʼявилось звернення з проханням дозволити проїзд з собаками у метро.

Як зазначає «Хмарочос», у Нью-Йорку, наприклад, собак у метро дозволено перевозити, лише якщо вони «знаходяться у якому-небудь контейнері та не заважають іншим пасажирам». Правило не стосується собак-поводирів. Пасажири можуть перевозити собак будь-якого розміру, проте вони повинні потурбуватись про те, щоб їхні улюбленці були у переносці. Зазвичай тварин перевозять у різноманітних сумках та рюкзаках. Деякі винахідники навіть придумали одягати своїх тварин у сумки з IKEA.

У Парижі людям також дозволено перевозити собак у метро. Маленьких собак дозволено перевозити у переносках, а більших, які не поміщаються у переноску розміром 45 сантиметрів, можна перевозити лише з повідцем та намордником. Але для них потрібно буде придбати окремий квиток за зниженою ціною.

У Лондоні такі ж правила, як у Парижі, однак перевезення собак усіх розмірів безкоштовне. Але чотирилапим друзям заборонено користуватись ескалаторами, адже вони можуть пошкодити свою шерсть, кігті або шкіру. Власникам маленьких собак радять взяти їх на руки, а господарям більших порід, радять обрати інший маршрут.

В Барселоні собак не можна перевозити в метро у пікові години у будні дні – такі обмеження стосуються лише періоду з 11 вересня по 24 червня. Собака повинна бути на повідці та мати намордник. Також один пасажир може увійти до метро лише з однією собакою.

В Україні на відміну від наземного громадського транспорту, де перевезення собак дозволене за наявності повідця та намордника, правила метрополітену дозволяють лише перевезення дрібних тварин та птахів у клітках. У метро пускають собак-поводирів, які допомагають людям з вадами зору, проте власнику тварини потрібно мати спеціальний сертифікат.

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