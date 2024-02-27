На Киевщине молодые люди выкрикивали лозунги «кадыровцев» и стреляли в воздух на вечеринке

Правоохранители установили, что шесть человек в возрасте от 17 до 21 лет таким образом праздновали совершеннолетие товарища в арендованном загородном комплексе.

В социальных сетях распространилось видео на котором молодые люди выкрикивали провокационные лозунги в поддержку страны агрессора и стреляли из пистолета в воздух.

Правоохранители оперативно установили людей с видео.

Как отметили в Нацполиции, зафиксированное на видео событие произошло в ночь с 24 на 25 февраля. Правоохранители установили, что шесть человек в возрасте от 17 до 21 лет таким образом праздновали совершеннолетие товарища в арендованном загородном комплексе.

Одного из молодых людей, который производил выстрел из пистолета, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По факту хулиганства, совершенного с применением оружия, следователи возбудили уголовное производство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В Службе безопасности Украины отметили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Также в СБУ уточнили, что молодые люди выкрикивали лозунги оккупационных отрядов Кадырова.

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