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  1. В Украине

Украина создает условия для внедрения Европейского цифрового кошелька

16:46, 27 февраля 2024
Правительство поддержало постановление о создании условий для будущей разработки Европейского цифрового кошелька.
Украина создает условия для внедрения Европейского цифрового кошелька
Источник фото: fintechinsider.com.ua
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Правительство поддержало постановление, направленное на дальнейшее развитие сферы электронной идентификации и внедрение новых средств с различными уровнями доверия. Кроме этого, создаются предпосылки для дальнейшего внедрения Европейского цифрового кошелька. Об этом сообщает Правительственный портал.

Постановление определяет правила создания рынка поставщиков услуг по электронной идентификации. Сейчас существует только рынок поставщиков доверительных услуг. По новому постановлению пользователи электронных сервисов смогут получать средства электронной идентификации с различными уровнями доверия, выбирать место их получения и использовать их для авторизации в различных государственных электронных системах для получения публичных услуг.

Кроме того, в будущем планируется использование цифрового кошелька, который позволит хранить идентификационные данные в электронной форме и удобно пользоваться ими как в пределах страны, так и за ее пределами для получения различных услуг.

Отмечается, что Украина участвует в разработке Европейского цифрового кошелька, что даст возможность использовать Дію в Европейском Союзе, а европейцам - свои цифровые кошельки в Украине. Ранее приложение Дія было представлено на учредительной встрече международного консорциума цифровой идентификации POTENTIAL.

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