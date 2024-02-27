Германия и Великобритания не будут отправлять свои войска в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Коллаж: sud.uа

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По его словам, согласия по этому вопросу пока нет, но исключать этого нельзя.

Эту возможность уже отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

«Вчера в Париже мы договорились, что все должны делать больше для Украины. Ей нужно оружие, боеприпасы и противовоздушная оборона. Мы работаем над этим. Ясно одно: наземных войск из европейских стран или НАТО не будет. Это касается и нас», – написал Шольц в соцсети X.

Такое мнение в комментарии для The Guardian поддержал представитель британского премьера Риши Сунака.

Спикер заявил, что вопрос отправки британских войск в Украину не прорабатывается, но Лондон помогает с обеспечением «техникой, средствами и обучением».

«Помимо небольшого количества персонала, который находится в стране для поддержки Вооруженных сил Украины, у нас нет каких-либо планов для широкомасштабного развертывания», – сказал он.

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