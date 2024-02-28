«Креативлять по-чорному»: харківські ухилянти з вінками їхали на нібито похорон бабусі до Румунії

Прикордонники на Закарпатті зупинили авто з ухилянтами, які вигадали історією про похорон бабусі, аби перетнути кордон.

Джерело фото: Держприкордонслужба

Прикордонники на Закарпатті виявили двох громадян Харкова, які намагалися незаконно потрапити в Румунію, вигадавши історію про похорон своєї бабусі та відтворивши поминальну атмосферу за допомогою вінків. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Автомобіль, яким керували чоловіки, був зупинений на контрольному посту. Водій, місцевий мешканець Закарпаття, заявив, що перевозить пасажирів на похорон своєї бабусі в село Чорнотисове. В якості підтвердження він продемонстрував поминальні вінки.

Самі пасажири також підтвердили цю історію, але не могли назвати ім'я та адресу померлої бабусі. Під час розслідування правопорушення прикордонники виявили, що харків'яни заплатили "таксистові" та його спільникам по 2 тисячі доларів США за перевезення через кордон.

Наразі оперативники прикордонного загону активно з'ясовують усі обставини правопорушення з метою встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків через кордон.

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