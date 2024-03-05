Шахрайство на інвестування у криптовалюту: викрито 9 учасників злочинної організації

Дев'ять осіб, підозрюваних у шахрайстві через інвестиції в криптовалюту, можуть потрапити за ґрати на 12 років.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Про підозру повідомили 9 учасникам злочинної організації, які винні у шахрайстві через інвестиції в криптовалюту. За інформацією Київської міської прокуратури, особи підозрюються в організації шахрайської схеми, пов’язаної з незаконним заволодінням криптовалютою. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Зловмисники, двоє з яких віком 22 та 23 роки родом з Житомирщини, використовували соціальну мережу Telegram для розміщення оголошень про швидкий заробіток на криптобіржах. Їхня схема полягала в тому, щоб переконати людей інвестувати у криптовалюту та переказувати гроші на їхні віртуальні гаманці. Після початкових успішних виплат, які слугували стимулом для інвесторів, злочинці припиняли контакт з ними, позбавляючи їх вкладених коштів.

Наразі відомо, що двом особам оголошено підозру у створенні та керівництві злочинною організацією та шахрайстві, ще одному - у співрорганізації, а шістьох інших - у спільній участі у цих злочинах. Розслідування цієї справи триває.

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