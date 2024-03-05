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  1. У світі

Заступник Держсекретаря США Вікторія Нуланд йде у відставку, – Блінкен

16:20, 5 березня 2024
Держсекретар Блінкен підтвердив відставку Вікторії Нуланд.
Заступник Держсекретаря США Вікторія Нуланд йде у відставку, – Блінкен
Джерело фото: Reuters
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Заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд збирається подати у відставку. Держсекретар Антоніо Блінкен підтвердив цю інформацію та висловив подяку Нуланд за її службу, пише Держдеп.

«Вікторія Нуланд дала мені знати, що планує найближчими тижнями залишити посаду заступника держсекретаря з політичних питань», - йдеться у заяві Держдепу.

На той час, поки проходить процес заміщення вакансії, Блінкен разом з президентом Джо Байденом запросили заступника держсекретаря з управління, Джона Басса, виконувати обов'язки Нуланд.

Блінкен подякував Нуланд за її роботу в Держдепі.

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