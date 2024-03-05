Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд уходит в отставку, – Блинкен

Госсекретарь Блинкен подтвердил отставку Виктории Нуланд.

Источник фото: Reuters

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Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд собирается подать в отставку. Госсекретарь Антонио Блинкен подтвердил эту информацию и выразил благодарность Нуланд за ее службу, пишет Госдеп.

"Виктория Нуланд дала мне знать, что планирует в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам", - говорится в заявлении Госдепа.

На то время, пока проходит процесс замещения вакансии, Блинкен вместе с президентом Джо Байденом пригласили заместителя госсекретаря по управлению, Джона Басса, исполнять обязанности Нуланд.

Блинкен поблагодарил Нуланд за ее работу в Госдепе.

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