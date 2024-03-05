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Офис Президента сообщает, что Конкурсная комиссия будет принимать документы кандидатов на должность судьи КСУ до 31 марта.

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Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

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  1. В мире

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд уходит в отставку, – Блинкен

16:20, 5 марта 2024
Госсекретарь Блинкен подтвердил отставку Виктории Нуланд.
Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд уходит в отставку, – Блинкен
Источник фото: Reuters
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Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд собирается подать в отставку. Госсекретарь Антонио Блинкен подтвердил эту информацию и выразил благодарность Нуланд за ее службу, пишет Госдеп.

"Виктория Нуланд дала мне знать, что планирует в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам", - говорится в заявлении Госдепа.

На то время, пока проходит процесс замещения вакансии, Блинкен вместе с президентом Джо Байденом пригласили заместителя госсекретаря по управлению, Джона Басса, исполнять обязанности Нуланд.

Блинкен поблагодарил Нуланд за ее работу в Госдепе.

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