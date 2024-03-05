Мошенничество на инвестировании в криптовалюту: разоблачены 9 участников преступной организации

Девять человек, подозреваемых в мошенничестве через инвестиции в криптовалюту, могут попасть за решетку на 12 лет.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

О подозрении сообщили 9 участникам преступной организации, которые виновны в мошенничестве из-за инвестиций в криптовалюту. По информации Киевской городской прокуратуры, лица подозреваются в организации мошеннической схемы, связанной с незаконным завладением криптовалютой. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Злоумышленники, двое из которых в возрасте 22 и 23 года родом из Житомирщины, использовали социальную сеть Telegram для размещения объявлений о быстром заработке на криптобиржах. Их схема заключалась в том, чтобы убедить людей инвестировать в криптовалюту и переводить деньги на их виртуальные кошельки. После начальных успешных выплат, которые служили стимулом для инвесторов, преступники прекращали контакт с ними, лишая их вложенных средств.

Известно, что двум лицам объявлено подозрение в создании и руководстве преступной организацией и мошенничестве, еще одному - в соорганизации, а шести другим - в совместном участии в этих преступлениях. Расследование этого дела продолжается.

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