В Украине могут создать зоополицию для эффективного расследования дел об издевательствах над животными: петиция собрала необходимые голоса

Петиция с призывом создать в структуре Национальной полиции подразделение зоополиции набрала 25 тысяч голосов.

Фото Полиции Ровенской области

В понедельник, 8 апреля, петиция с призывом создать в структуре Национальной полиции подразделение зоополиции для эффективного расследования дел об издевательствах над животными набрала 25 тысяч голосов.

Согласно платформе на сайте правительства, петиция была подана 6 марта и по состоянию на 8 апреля набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

«Мы просим Кабинет Министров поручить Министерству внутренних дел Украины создать в структуре Национальной полиции Украины подразделение зоополиции и разработать нормативно-правовую базу для его деятельности, утвердив соответствующее Положение и наделив зоополицию соответствующими полномочиями», - говорится в тексте петиции.

Автор петиции отмечает, что из года в год случаются новые случаи жестокого обращения с животными, а полиция в большинстве случаев «не обладает достаточным уровнем знаний» или просто не действует, «ибо не считает животных достойными своего внимания».

По мнению автора, правоохранители зоополиции могли бы:

составлять админпротоколы о жестоком обращении с животными;

открывать уголовное производство по соответствующей статье и проводить досудебное расследование;

временно изымать животных у их владельцев;

и следить за соблюдением владельцами животных правил их содержания.

Теперь петицию должен рассмотреть Кабинет Министров.

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