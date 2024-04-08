Как работает государственная программа доступной ипотеки єОселя: полезная инфографика

Украинцам напомнили, кто может принять участие и как получить жилье по программе єОселя.

В Кабинете Министров Украины напомнили, как работает государственная программа доступной ипотеки єОселя.

єОселя – простой путь к собственному жилью. Вместо посещений банков, заполнение множества бумажных анкет и сбор различных справок, теперь достаточно всего несколько кликов в приложении Дія.

Детальнее о программе – в инфографике.

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