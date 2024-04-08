Российская пропаганда проникла в Конгресс США и усложняет передачу помощи Украине, — председатель Комитета по разведке Палаты представителей

По словам Майка Тернера, антиукраинские и пророссийские сообщения звучат даже в Палате представителей США.

Фото: rbc.ua

Российская пропаганда уже проникла в Конгресс США и усложняет передачу помощи Украине. Об этом заявил глава Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, передает The Hill.

Издание добавляет, что Тернер полностью согласился в этом вопросе с конгрессменом от Республиканской партии Майклом Макколом, ранее заявлявшим, что российская пропаганда «заразила» значительную часть республиканцев.

«Это абсолютная правда. Мы видим, что россия пытается замаскировать сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими, некоторые из которых мы даже слышим в Палате представителей», - заявил Тернер.

В частности, он обратил внимание на позицию некоторых членов Конгресса, которые продвигают мнение о том, что война между рф и Украиной якобы происходит через НАТО.

«Путин очень четко дал понять, как публично, так и своему собственному населению, что он считает, что это конфликт гораздо более широких претензий рф на Восточную Европу, включая претензии на всю территорию Украины как рф», - подчеркнул Тернер.

Глава Комитета по разведке также отметил, что такая пропаганда усложняет передачу помощи Украине и ясное представление о борьбе между демократией и авторитаризмом.

«Мы должны отстаивать демократию. Мы должны убедиться, что мы знаем, что авторитарные режимы никогда не останавливаются, когда начинают агрессию. Украине сейчас нужна наша помощь и поддержка, и это очень критическое время для Конгресса США, чтобы активизироваться и оказать такую помощь», – подчеркнул Тернер.

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