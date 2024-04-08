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Російська пропаганда проникла у Конгрес США і ускладнює передачу допомоги Україні, — голова Комітету з розвідки Палати представників

14:51, 8 квітня 2024
За словами Майка Тернера, антиукраїнські та проросійські повідомлення звучать навіть у Палаті представників США.
Російська пропаганда проникла у Конгрес США і ускладнює передачу допомоги Україні, — голова Комітету з розвідки Палати представників
Фото: rbc.ua
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Російська пропаганда вже проникла у Конгрес США і ускладнює передачу допомоги Україні. Про це заявив голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, передає The Hill.

Видання додає, що Тернер повністю погодився у цьому питанні з конгресменом від Республіканської партії Майклом Макколом, який раніше заявляв, що російська пропаганда «заразила» значну частину республіканців.

«Це абсолютна правда. Ми бачимо, що росія намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими, деякі з яких ми навіть чуємо в Палаті представників», - заявив Тернер.

Зокрема, він звернув увагу на позицію деяких членів Конгресу, які просувають думку про те, що війна між рф та Україною нібито відбувається через НАТО.

«путін дуже чітко дав зрозуміти, як публічно, так і своєму власному населенню, що він вважає, що це конфлікт набагато ширших претензій рф на Східну Європу, включаючи претензії на всю територію України як рф», - підкреслив Тернер.

Голова Комітету з розвідки також зауважив, що така пропаганда ускладнює передачу допомоги Україні та чітке уявлення про боротьбу між демократією та авторитаризмом.

«Ми повинні відстоювати демократію. Ми повинні переконатися, що ми знаємо, що авторитарні режими ніколи не зупиняються, коли починають агресію. Україні зараз потрібна наша допомога та підтримка, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу», – наголосив Тернер.

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